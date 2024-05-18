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Ракурс
Россияне расстреляли эвакуационное авто, убив двух человек в Волчанске

Россияне расстреляли эвакуационное авто, убив двух человек в Волчанске (ВИДЕО)

18 мая 2024, 15:18
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ЗС рф розстріляли евакуаційне авто, вбивши двох людей у Вовчанську.


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Стало відомо про те, що 16 травня російські війська розстріляли авто з жителями Вовчанська на Харківщині, коли ті хотіли евакуюватися: 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

З прикордоння Харківщини евакуювали вже майже 10 тис. людей. Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківської області.

Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Збройні сили намагаються відтіснити армію рф у напрямку Глибокого за 40 км від Харкова, повідомив 18 травня Генштаб ЗСУ.

Сили рф за підтримки авіації намагалися п’ять разів прорвати рубежі української оборони в районах Липців і Вовчанська.

На більшості напрямків ворог продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ. З початку поточної доби відбулося вже 44 бойові зіткнення, найбільше — на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках.

Источник: Ракурс


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