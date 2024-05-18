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В Украине 18 мая не ожидается отключения электроэнергии населению, фото:

Обесточивать население 18 мая не будут — Минэнерго

18 мая 2024, 14:57
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В Україні сьогодні, 18 травня, наразі не планують відключати електроенергію побутовим споживачам.


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Водночас у період з 19.00 до 24.00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що сьогодні у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Російські дрони цієї ночі атакували енергетичні об'єкти у Полтавській та Харківській областях — без постраждалих, однак є пошкодження обладнання. Також у Міненерго повідомляють, що внаслідок падіння уламків ворожого дрона залишається знеструмленою одна з підстанцій на Вінниччині.

Крім того, на Донеччині з технологічних причин короткостроково вимикалась повітряна лінія обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися дві шахти (людей на поверхню не виводили) та побутові споживачі. Всіх споживачів заживлено.

Источник: Ракурс


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