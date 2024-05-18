Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашист отказался штурмовать украинские позиции после уничтожения его соратников, скриншот видео

Операторы FPV-дронов пощадили единственного уцелевшего рашиста из штурмовой группы (ВИДЕО)

18 мая 2024, 14:36
999

Захисники України з 47-ї окремої механізованої бригади знищили штурмову групу, яка намагалася зайти на позиції українських військових.


.

Лише одному російському загарбнику пощастило вижити — він щосили сигналізував, що відмовляється від виконання задачі й повертатиметься до своїх. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори FPV-дронів цього разу пощадили, але кожен московит має розуміти, що наступний вихід точно буде останнім. І єдине правильне рішення — це скласти зброю та здатися в полон, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров