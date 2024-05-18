Рашист відмовився штурмувати українські позиції після знищення його соратників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195448-operatory-fpv-droniv-poschadyly-iedynogo-vcililogo-rashysta-zi-shturmovoyi-grupy-video.html

Ракурс

Захисники України з 47-ї окремої механізованої бригади знищили штурмову групу, яка намагалася зайти на позиції українських військових.

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Лише одному російському загарбнику пощастило вижити — він щосили сигналізував, що відмовляється від виконання задачі й повертатиметься до своїх. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.