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Ракурс
Рашист відмовився штурмувати українські позиції після знищення його соратників, скріншот відео

Оператори FPV-дронів пощадили єдиного вцілілого рашиста зі штурмової групи (ВІДЕО)

18 тра 2024, 14:36
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Захисники України з 47-ї окремої механізованої бригади знищили штурмову групу, яка намагалася зайти на позиції українських військових.


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Лише одному російському загарбнику пощастило вижити — він щосили сигналізував, що відмовляється від виконання задачі й повертатиметься до своїх. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі бригади.

Оператори FPV-дронів цього разу пощадили, але кожен московит має розуміти, що наступний вихід точно буде останнім. І єдине правильне рішення — це скласти зброю та здатися в полон, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


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