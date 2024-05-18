Российские захватчики продолжают совершать атаки по украинской энергоинфраструктуре

https://racurs.ua/n195440-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-dva-obekta-energoinfrastruktury-ukrenergo.html

Ракурс

Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Без постраждалих. Споживачі не знеструмлювались, — зазначають в «Укренерго». — Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворожі безпілотники вночі пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.