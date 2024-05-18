Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики продолжают совершать атаки по украинской энергоинфраструктуре
Российские беспилотники атаковали два объекта энергоинфраструктуры — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n195440-rossiyskie-bespilotniki-atakovali-dva-obekta-energoinfrastruktury-ukrenergo.htmlРакурс
Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Без постраждалих. Споживачі не знеструмлювались, — зазначають в «Укренерго». — Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворожі безпілотники вночі пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.
Обійшлося без постраждалих, — зазначив він.