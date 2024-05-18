Рашисты уже потеряли более 491 тыс. человек, фото: Obzor.lt

https://racurs.ua/n195439-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-210-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 491 тис. 80 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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