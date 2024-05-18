Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты уже потеряли более 491 тыс. человек, фото: Obzor.lt

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 210 человек (ИНФОГРАФИКА)

18 мая 2024, 09:58
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 491 тис. 80 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 560 танків;
  • 14 тис. 595 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 639 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 71 одиницю РСЗВ;
  • 801 одиницю засобів ППО;
  • 354 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 108 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 203 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров