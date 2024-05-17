ВСУ уничтожили два российских танка в Курской области рф. Фото:

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Окупанти зазнали військових втрат на території країни-агресора росії.

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Сили оборони України знищили два російські танки в Курській області біля кордону з Сумською областю. Професійно спрацювали бійці розділу «Крила до пекла» львівської 103-ї окремої бригади Територіальної оборони. Відповідне відео 17 травня журналіст Юрій Бутусов опублікував у Telegram.

Зазначаються, що ворожі бойові одиниці були спалені ударами артилерії та дронами-камікадзе.

Курська область. Сюди до кордону біля Сумщини противник передислокував кілька одиниць бронетехніки. В результаті роботи артилерії та дронів-камікадзе два російські танки були спалені, — написав він.

Нагадаємо, бійці бригади «Сталевий кордон» виявили та знищили російську бойову машину піхоти, яку окупанти намагалися замаскувати. Ворожу бойову одиницю спопелили на околицях Вовчанська в Харківській області.