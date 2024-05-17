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Ракурс
Последствия обстрела Одесской области. Фото: ГСЧС

Погибший и восемь раненых в результате удара по Одесской области (ФОТО)

17 мая 2024, 20:20
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Ракетний удар по Одеському району забрав життя однієї особи.


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Восьмеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. О 15.20 російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі. Руйнувань зазнали складські приміщення приватних підприємств харчової промисловості. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

На місці події працюють прокурори та слідчо-оперативна група. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни м ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Держаній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок удару сталося займання в складському приміщенні, а загальна площа пожежі склала 8 тис. кв. м. Вогнеборцям доводилося призупиняти гасіння пожежі, бо під час їхньої роботи неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги.

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Одещини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про три ракети, що прямували на Одещину. В місті пролунали три вибухи. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомляв про п’ятьох постраждалих внаслідок обстрілів.

Источник: Ракурс


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