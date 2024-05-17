Авіація рф атакувала Одесу ракетами, є поранені. Фото:

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Російська авіація атакувала Одесу ракетами — у п’ятницю, 17 травня, в обласному центрі прогриміли три вибухи.

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Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждали п’ятеро осіб. Трьох доставили в одну з міських лікарень, де пораненим надають необхідну медичну допомогу. Про це міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет виникла сильна пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про три ракети, що прямували на Одещину. Наразі невідомо, яким озброєнням бив ворог. Моніторингові Telegram-канали інформували про атаку авіаційних ракет.

Нагадаємо, 17 травня ворожа авіація скинула на Харків дві керовані авіабомби, які влучили у Холодногірському районі. Виникли пожежі. Внаслідок атаки двоє осіб загинули, а 14 дістали поранення. Четверо з них перебувають у вадкому стані.