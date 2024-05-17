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Прикордонники спопелили замасковану російську БМП біля Вовчанська. Фото:
Прикордонники спопелили замасковану російську БМП біля Вовчанська (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195424-prykordonnyky-spopelyly-zamaskovanu-rosiysku-bmp-bilya-vovchanska-video.htmlРакурс
Російська бойова машина піхоти була спалена українськими захисниками на Харківщині.
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Ворожу замасковану БМП окупантів виявили на околицях Вовчанська. Однак потуги ворога приховати бойову одиницю виявилися марними. По техніці противника прицільним вогнем відпрацювати бійці бригади «Сталевий кордон». Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.
Також у ДПСУ поділилися кадрами, як стримують російських загарбників біля Вовчанська. Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти противника, а інші бійці відкрили по росіянах вогонь із кулеметів.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Харківській області російська армія розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити Сили оборони України залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.