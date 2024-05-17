Пограничники испепелили замаскированную российскую БМП возле Волчанска. Фото:

https://racurs.ua/n195424-pogranichniki-ispepelili-zamaskirovannuu-rossiyskuu-bmp-vozle-volchanska-video.html

Ракурс

Російська бойова машина піхоти була спалена українськими захисниками на Харківщині.

.

Ворожу замасковану БМП окупантів виявили на околицях Вовчанська. Однак потуги ворога приховати бойову одиницю виявилися марними. По техніці противника прицільним вогнем відпрацювати бійці бригади «Сталевий кордон». Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Також у ДПСУ поділилися кадрами, як стримують російських загарбників біля Вовчанська. Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти противника, а інші бійці відкрили по росіянах вогонь із кулеметів.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Харківській області російська армія розширила зону активних бойових дій майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити Сили оборони України залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.