Сирський про наступ на Харківщині - Росіяни розширили фронт на 70 км, щоб залучити наші резерви

https://racurs.ua/ua/n195409-syrskyy-pro-nastup-na-harkivschyni-rosiyany-rozshyryly-front-na-70-km-schob-zaluchyty-nashi.html

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Росіяни розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити Сили оборони України залучити додаткову кількість бригад зі складу резерву.

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Про це написав у своїх соцмережах 17 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Для цього окупанти створили і значно посилили оперативно-тактичне угруповання військ «Сєвєр», до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується, — вважає Сирський.

Український командир розповів, що працює зараз на цій ділянці фронту. Завдання ЗСУ — не допустити подальшого просування ворога, завдавати йому з усіх видів зброї максимальних втрат, а також «створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків».

Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть, — написав Сирський.

У Генштабі станом на 10.30 17 травня повідомили, що на Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.