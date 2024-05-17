Авіація рф скинула дві бомби на Харків. Фото:

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Ракурс

Бомбардувати Харків продовжує російська авіація.

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У п’ятницю, 17 травня, окупанти скинули на обласний центр дві керовані авіабомби. Були влучання у Холодногірському районі. Внаслідок атаки двоє осіб загинули, а 14 дістали поранення. Четверо з них перебувають у вадкому стані. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що на місцях влучань виникли пожежі.

А Харківська обласна прокуратура повідомила про атаки з повітря по Купʼянску-Вузловому. Авіаудари пошкодили медичний заклад, житлові будинки та господарчі будівлі. Постраждала місцева жителька.

Нагадаємо, 14 травня російська авіація скинула авіабомби УМПБ Д-30 на Київський район Харкова. Постраждали четверо осіб: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Внаслідок бомбардування були знищені три гаражі, а ще три пошкоджено.