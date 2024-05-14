Наслідки руйнувань на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n195306-okupanty-vdaryly-po-harkovu-dvoma-kabamy-ie-postrajdali.html

Ракурс

Російська армія продовжує знищувати Харків — місто знову бомбили.

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О 6.30 14 травня ворожа авіація завдала удару по Київському району — скинула авіабомби УМПБ Д-30. Постраждали четверо осіб: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок бомбардування були знищені три гаражі, а ще три пошкоджено. Одне з влучань зафіксували на відкритій території. Інформація щодо ушкоджень уточнюється.

Нагадаємо, напередодні керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що росія використовує на Харківщині тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, а потім ворог заходить на цю територію. Зокрема, за останні три дні місто Вовчанськ постраждало так, як не страждало з 2022 року.