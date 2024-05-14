Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки руйнувань на Харківщині. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти вдарили по Харкову двома КАБами — є постраждалі (ФОТО)

14 тра 2024, 09:19
999

Російська армія продовжує знищувати Харків — місто знову бомбили.


.

О 6.30 14 травня ворожа авіація завдала удару по Київському району — скинула авіабомби УМПБ Д-30. Постраждали четверо осіб: чоловік 52 років та три жінки 66, 56 та 38 років. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що внаслідок бомбардування були знищені три гаражі, а ще три пошкоджено. Одне з влучань зафіксували на відкритій території. Інформація щодо ушкоджень уточнюється.

Наслідки руйнувань у Харкові. Фото: прокуратура

Наслідки руйнувань у Харкові. Фото: прокуратура

Наслідки руйнувань у Харкові. Фото: прокуратура

Наслідки руйнувань у Харкові. Фото: прокуратура

Нагадаємо, напередодні керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко заявив, що росія використовує на Харківщині тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, а потім ворог заходить на цю територію. Зокрема, за останні три дні місто Вовчанськ постраждало так, як не страждало з 2022 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів