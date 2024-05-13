Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку

https://racurs.ua/ua/n195291-vovchansk-peretvoruietsya-na-bahmut-chy-mar-yinku-glava-policiyi-harkivschyny-video.html

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росія використовує на Харківщині тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, а потім ворог заходить на цю територію.

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Про це розповів керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За останні три дні Вовчанськ постраждав так, як не страждав із 2022 року — кількість ударів керованими авіабомбами зашкалює. росіяни завдають ударів не лише по Збройних силах України: поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, «екстренка» — це цілі також, як і автобуси, на яких вивозять людей, — зазначив Тимошко.

Постраждає будь-який місцевий мешканець, котрий залишиться неевакуйованим. Той, хто сподівається, що в його житті після окупації нічого не зміниться, це не так. Усе життя зміниться. Тому щоб зберегти життя, ми рекомендуємо виїжджати, — наголосив він.

Сили оборони завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська.

Розпочалося бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 13 травня.

Російські снайпери обстріляли броньоване авто поліцейських під час евакуації людей з Вовчанська.

Броньований позашляховик, отриманий півроку тому в якості допомоги від уряду США, врятував життя трьох працівників поліції, повідомили у МВС.

Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли, — розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Поліцейський автомобіль знов в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення.

У Вовчанську залишилося приблизно 200 людей.

Станом на ранок 13 травня із прикордонних Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів всього евакуювали 5 762 людей.

Наші воїни стримують ворога на всіх підходах до міста, — сказав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Про те, що росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, розповів депутат Харківської облради Скорик.