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Ракурс
Мінус російський Су-25 на Донецькому напрямку

Мінус російський Су-25 на Донецькому напрямку

13 тра 2024, 18:47
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На Донеччині у понеділок, 13 травня, підрозділи Сил оборони збили російський Су-25.


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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Раніше Сили оборони завалили іншу ціль — ворожий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Це зробили воїни 47 окремої механізованої бригади.

Як повідомили в командуванні Сухопутних військ, вартість одного такого гелікоптера складає 16 млн доларів.

Минулого тижня українські військові збили три ворожі штурмовики Су-25 в районі Авдіївки.

Джерело: Ракурс


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