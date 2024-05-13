Мінус російський Су-25 на Донецькому напрямку

https://racurs.ua/ua/n195290-minus-rosiyskyy-su-25-na-doneckomu-napryamku.html

Ракурс

На Донеччині у понеділок, 13 травня, підрозділи Сил оборони збили російський Су-25.

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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Раніше Сили оборони завалили іншу ціль — ворожий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Це зробили воїни 47 окремої механізованої бригади.

Як повідомили в командуванні Сухопутних військ, вартість одного такого гелікоптера складає 16 млн доларів.

Минулого тижня українські військові збили три ворожі штурмовики Су-25 в районі Авдіївки.