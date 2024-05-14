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ППО України вночі знищила всі запущені росіянами «Шахеди». Фото: Генштаб

Українська ППО відбила нічну атаку «Шахедів» — всі цілі знищено

14 тра 2024, 08:49
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Атаку російських безпілотників відбивали українські захисники минулої ночі.


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У ніч на 14 травня окупанти запустили 18 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму. Також з півострова ворог атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Удар з повітря відбивали різні роди військ — працювали винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Збивали ворожі дрони у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей. Усі 18 «Шахедів» були знищені.

Нагадаємо, 9 травня російська армія спрямувала 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по Одеській області. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА в цьому регіоні.

Джерело: Ракурс


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