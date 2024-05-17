Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію ув’язнених. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію ув’язнених до лав Збройних сил України.

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У п’ятницю, 17 травня, повернуто з підписом президента закон «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності». Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради України.

Тим часом заступник міністра юстиції Олена Висоцька заявила, що у квітні серед ув’язнених провели опитування, де запитали, потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Піти на війну зголосилися 4,5 тис. засуджених.

Нагадаємо, 17 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення штрафів за ухилення від військового обліку. Якщо людина не стоїть на обліку або вчасно не оновлює дані, то їй загрожує штраф 3 тис. 400 — 5 тис. 100 грн. Під час воєнного стану ця сума зростає до 17 тис. грн − 25 тис. грн. Штрафувати українців можуть і заочно.