Рашисти вже втратили понад 491 тис. осіб, фото: Obzor.lt

https://racurs.ua/ua/n195439-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-210-osib-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 491 тис. 80 осіб.

.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив: