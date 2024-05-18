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Рашисти вже втратили понад 491 тис. осіб, фото: Obzor.lt
Російська армія за добу втратила 1 тис. 210 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195439-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-210-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 491 тис. 80 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 560 танків;
- 14 тис. 595 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 639 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 71 одиницю РСЗВ;
- 801 одиницю засобів ППО;
- 354 літаки;
- 326 гелікоптерів;
- 10 тис. 108 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 203 крилаті ракети;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 17 тис. 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.