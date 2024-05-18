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Ракурс
Рашисти вже втратили понад 491 тис. осіб, фото: Obzor.lt

Російська армія за добу втратила 1 тис. 210 осіб (ІНФОГРАФІКА)

18 тра 2024, 09:58
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 491 тис. 80 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 210 осіб. Про це сьогодні, 18 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 560 танків;
  • 14 тис. 595 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 639 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 71 одиницю РСЗВ;
  • 801 одиницю засобів ППО;
  • 354 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 10 тис. 108 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 203 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 17 тис. 169 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 75 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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