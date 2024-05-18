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Ракурс
Російські загарбники продовжують здійснювати атаки по українській енергоінфраструктурі

Російські безпілотники атакували два об'єкти енергоінфраструктури — Укренерго

18 тра 2024, 10:44
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Російські безпілотники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Без постраждалих. Споживачі не знеструмлювались, — зазначають в «Укренерго». — Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив, що ворожі безпілотники вночі пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.

Обійшлося без постраждалих, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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