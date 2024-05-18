Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні

https://racurs.ua/ua/n195438-usi-13-shahediv-znyschyly-syly-oborony-v-nich-na-18-travnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з районів Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф) та Курська (рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.