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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине
Все 13 «шахедов» уничтожили Силы обороны в ночь на 18 мая (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195438-vse-13-shahedov-unichtojili-sily-oborony-v-noch-na-18-maya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з районів Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф) та Курська (рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях, — вказано в повідомленні.