Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине

https://racurs.ua/n195438-vse-13-shahedov-unichtojili-sily-oborony-v-noch-na-18-maya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 травня, атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з районів Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф) та Курська (рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.