Разгром на Покровском направлении - 47 ОМБ жжет вражескую бронетехнику

https://racurs.ua/n195463-razgrom-na-pokrovskom-napravlenii-47-omb-jjet-vrajeskuu-bronetehniku-video.html

Ракурс

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили бронетанкову штурмову групу окупантів на Покровському напрямку.

.

Пресслужба української бригади опублікувала відповідне відео бойової роботи.

Московити намагалися штурмувати за допомогою двох БМП і танку, але їх вчасно побачили аеророзвідники.

Артилеристи у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили та знищили російську техніку. У 47 ОМБр розповіли, що російські загарбники намагалися штурмувати українські позиції за допомогою двох БМП і танку.

Коли пересування ворожої бронетехніки у бік розбитого населеного пункту на Донеччині виявили українські аеророзвідники, за справу взялися артилеристи, які у взаємодії з операторами FPV-дронів зупинили наступ. та знищили російську техніку.

Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті, росіяни атакують позиції українських оборонців, намагаючись використати свою перевагу у кількості живої сили і техніки. Атаки проходять за підтримки авіації противника, також безперервно працює і російська артилерія.