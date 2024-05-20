ВСУ в Крыму могли уничтожить ракетный корабль рф "Циклон»

https://racurs.ua/n195499-vsu-v-krymu-mogli-unichtojit-raketnyy-korabl-rf-ciklon.html

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Є висока вірогідність, — так у ВМС заявили про знищення ще одного російського корабля — «Циклон».

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Уранці 19 травня у Військово-морських силах заявили про ураження тральщика «Ковровець», а 20 травня в ефірі «Радіо Свобода» речник сил Дмитро Плетенчук повідомив також про ймовірне знищення корабля «Циклон».

Якщо ця інформація підтвердиться, то це означатиме, що в Криму немає жодного судна-носія крилатих ракет, каже він. Речник також пояснив, що на півострові «Циклон» виконував роль ППО у бухті Севастополя. Він був озброєний зенітно-ракетним комплексом «Панцир-С», але, як стверджує Плетенчук, жодного пострілу з цього корабля сили рф ще не зробили.

Дані щодо «Циклону» ще перевіряють. Якщо інформацію про його знищення підтвердять, то це означатиме, що рф втратила останній носій крилатих ракет у Чорному морі.