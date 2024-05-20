Израиль резко отреагировал на потенциальный ордер на арест Нетаньяху. Фото:

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Ракурс

Запит Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху прокоментувала ізраїльська влада.

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Таке рішення в МЗС Ізраїлю вважають обурливим. Ізраїль очікує, що лідери вільного світу засудять цей крок. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

Обурливе рішення прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі є нестримним лобовим нападом на жертв 7 жовтня і наших 128 заручників у Секторі Газа, — написав він.

Дипломат обурився, що прокурор поставив прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із «мерзенними нацистськими монстрами» ХАМАСу. Він вважає це «історичною ганьбою».

Кац додав, що планує поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокурора і заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав заяву прокурора МКС більш ніж обурливою й вважає, що цей крок є одностороннім політичним кроком, який надає сміливості терористам в усьому світі й порушує всі основні правила суду відповідно до принципу взаємодоповнюваності та інших правових норм.

Нагадаємо, 20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що вимагає видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та трьох лідерів руху ХАМАС Ях’ї Сінвара, Мухаммада Дейфа та Ісмаїла Ханії.