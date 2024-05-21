В Польше задержаны девять подозреваемых в диверсиях в пользу рф. Фото:

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Російських диверсантів затримали на території Польщі.

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Польські спецслужби затримали та заарештували дев’ятьох осіб, які підозрюються у безпосередній участі в диверсійній діяльності на користь російської федерації — побиття, підпали та інші види диверсій. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив в ефірі RMF24.

Зараз у нас заарештовано дев’ятеро підозрюваних, яким висунуто обвинувачення у безпосередній участі в актах саботажу в Польщі на замовлення російських cпецслужб, — зазначив він.

Туск наголосив, що справа «дуже серйозна» й стосується вона не лише Польщі. Диверсії планувалися у Литві, Латвії, Естонії та Швеції. Обвинувачені — громадяни України, Білорусі та Польщі. Польські силовики зараз співпрацюють зі своїми союзниками з цього питання.

Польський прем'єр нагадав про ситуацію у Вроцлаві, де силовики зірвали спробу підпалу заводу з виробництва фарби, який мав відбутися на замовлення російських служб.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляла, що минулого літа польські правоохоронці викрили групу завербованих російськими спецслужбами українських біженців, які мали стежити за перевезенням зброї для України та готувати диверсії.

Джерело: RMF24