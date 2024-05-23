На Сумщине россияне активизировали свои ДРГ, которые ищут ВСУ

https://racurs.ua/n195587-na-sumschine-rossiyane-aktivizirovali-svoi-drg-kotorye-ischut-vsu.html

Ракурс

На Сумщині росіяни активізували свої диверсійно-розвідувальні групи — вони заходять на територію області кілька разів на тиждень, щоб вивідати місце розташування Сил оборони.

.

Окупанти також щоденно обстрілюють прикордоння.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

У Сумській області простежується активність ворожих ДРГ. У Чернігівській області цього не фіксується", — сказав Демченко.

Головне управління розвідки Міноборони України очікує, що росіяни після активних дій на Харківщині почнуть наступ на Суми. Очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що росія незабаром розпочне наступ на Сумщину, аби розтягнути резерви українських військ і відвернути їх від участі в бойових діях в інших регіонах.

На Сумщині продовжується евакуація з прикордонних населених пунктів, а 13 травня почали евакуювати жителів Білопілля та Ворожби.