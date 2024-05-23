Нацсовет по телерадиовещанию рекомендовал не называть россиян «орками» и «русней», впоследствии документ удалили

https://racurs.ua/n195589-nacsovet-po-teleradioveschaniu-rekomendoval-ne-nazyvat-rossiyan-orkami-i-rusney-vposledstvii.html

Ракурс

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликали вітчизняні ЗМІ припинити використовувати «образливі» епітети щодо окупантів, бо це «може призвести до загострення воєнних дій». Згодом документ видалили.

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Рекомендації містилися у «Пропозиціях до критеріїв віднесення інформації до такої, що розпалює ненависть, ворожнечу та жорстокість». Цей документ Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення опублікувала 14 травня, зауважив розслідувальний проект «Система».

«Дзеркало тижня» також зазначає, що на сайті Нацради з’явився документ, в якому журналістам рекомендують утриматися від певних поширених у мережі слів, якими називають російських загарбників, оскільки це «знецінює ворога».

Висловлювання в медіа, що направлені на знецінення ворога, зокрема військовослужбовців (-иць) ЗС рф. Наприклад: «чмоні», «орки», «русня / галіма русня / клята русня», «русня, яка не вміє воювати», «та вони дебіли» і подібна некоректна лексика й номінація щодо представників (-иць) російської армії, військової та політичної адміністрації (окупаційної влади), — ідеться в матеріалі.

У коментарі до цього пункту вказано, що «навіть в умовах воєнного стану важливо дотримуватися етичних і журналістських стандартів у висвітленні подій та використанні лексики».

Поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців (-иць) збройних сил російської федерації чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або журналістські виправданим і може призвести до загострення військових дій і створення додаткових напруг у суспільстві, — вважають автори коментаря.

Вони підкреслили, що «некоректна лексика» стосовно окупантів «може погіршити сприйняття медіа як надійного джерела інформації» та «може сприяти подальшому загостренню бойових дій і ненависті до всіх громадян (-ок) країни-агресора».

Рекомендація викликала широкий резонанс в соціальних мережах. Переважна більшість користувачів не сприйняли «поради» Нацради, особливо не погоджуючись з висновком, щодо «загострення військових дій і створення додаткових напруг у суспільстві» при використанні образливих висловлювань на адресу російських окупантів.

Наразі на сайті Нацради на сторінці де була розміщена рекомендація — помилка 404.

Нагадаємо, що Нацрада з питань телерадіомовлення займається наглядом за дотриманням законів України в медіа, а також регулює роботу засобів масової інформації. Наприклад, саме Нацрада затверджує заявки на реєстрацію видань, радіостанцій та телеканалів.

Російське законодавство, що обмежує мову ненависті, діє вибірково. Щодо українських військовослужбовців російські провладні медіа допускають використання практично будь-якої лексики.

Орки чи свинособаки?

Наприкінці 2022 року тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов закликав українців не розмивати образ ворога, а документувати його для історії.

Не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів — орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: «рускій», «росіянин», «росія» — вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав, — повідомив Данілов.

Чіткий образ ворога, за словами секретаря РНБО, потрібен для того, щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективної відповідальності за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського «братства».