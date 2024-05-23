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Ракурс
Китай начал военные учения вокруг Тайваня на фоне инаугурации нового президента

Китай начал военные учения вокруг Тайваня на фоне инаугурации нового президента

23 мая 2024, 10:32
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Китай розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню та назвав їх «суворим покаранням за сепаратистські дії».


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Навчання розпочалися через три дні після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде, якого Пекін назвав «сепаратистом» і «порушником спокою». У своїй інавгураційній промові Лай закликав Китай припинити погрожувати Тайваню, пише Reuters.

Військові навчання проводяться за участю армії, флоту, військово-повітряних сил і ракетних військ в районах навколо Тайваню.

Повністю озброєні бойові літаки влаштовують імітаційні атаки.

Міноборони Тайваню засудило китайські військові навчання і заявило, що це «підкреслює мілітаристський менталітет» Китаю.

Китай, який вважає Тайвань своїм, засудив інавгураційну промову Лая Цінде, у якій той закликав Пекін припинити свої погрози й «обрати діалог замість конфронтації».

На мапі позначені райони навколо Тайваню, де китайська армія проводить військові навчання.

Навчання розпочалися сьогодні о 7.45 ранку за місцевим часом. Повідомляється, що вони будуть зосереджені на боєготовності, контролі над полем бою та високоточних ударах, щоб «послати суворе попередження проти втручання і провокацій з боку зовнішніх сил», повідомив представник Народно-визвольної армії Китаю державному інформаційному агентству «Сіньхуа».

Пекін гнівно відреагував на інавгураційну промову Лая, виголошену в понеділок, попри те, що новий президент Тайваню здебільшого продемонстрував спадкоємність лінії своєї попередниці Цай Інвень.

Така реакція Китаю відображає давню недовіру китайських чиновників до Демократичної прогресивної партії Тайваню і Лая, якого вони регулярно звинувачують у провокаціях і «сепаратизмі».

Источник: Ракурс


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