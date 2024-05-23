Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В россии задержали заместителя начальника Генштаба генерала Шамарина

В россии задержали заместителя начальника Генштаба

23 мая 2024, 09:41
999

У росії затримано заступника голови Генштабу генерала Вадима Шамаріна.


.

Про це повідомило пропагандистське видання «Комерсант».

Шамарін — начальник Головного управління зв’язку Збройних сил Московії.

Він генерал-лейтенант і також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело видання у правоохоронних органах підтвердило виданню, що у кримінальній справі про передбачувані махінації у генерала відбувся обшук. За його результатами Шамаріна привезли на допит до Головного військового слідчого управління СКР.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров