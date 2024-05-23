В россии задержали заместителя начальника Генштаба генерала Шамарина

https://racurs.ua/n195591-v-rossii-zaderjali-zamestitelya-nachalnika-genshtaba.html

Ракурс

У росії затримано заступника голови Генштабу генерала Вадима Шамаріна.

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Про це повідомило пропагандистське видання «Комерсант».

Шамарін — начальник Головного управління зв’язку Збройних сил Московії.

Він генерал-лейтенант і також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело видання у правоохоронних органах підтвердило виданню, що у кримінальній справі про передбачувані махінації у генерала відбувся обшук. За його результатами Шамаріна привезли на допит до Головного військового слідчого управління СКР.