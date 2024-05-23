Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У росії затримали заступника голови Генштабу генерала Шамаріна

У росії затримали заступника голови Генштабу, — росЗМІ

23 тра 2024, 09:41
999

У росії затримано заступника голови Генштабу генерала Вадима Шамаріна.


.

Про це повідомило пропагандистське видання «Комерсант».

Шамарін — начальник Головного управління зв’язку Збройних сил Московії.

Він генерал-лейтенант і також є заступником начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Джерело видання у правоохоронних органах підтвердило виданню, що у кримінальній справі про передбачувані махінації у генерала відбувся обшук. За його результатами Шамаріна привезли на допит до Головного військового слідчого управління СКР.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів