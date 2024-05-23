Блинкен после поездки в Киев стал сторонником снятия запрета на удары американским оружием по россии

https://racurs.ua/n195590-blinken-posle-poezdki-v-kiev-stal-storonnikom-snyatiya-zapreta-na-udary-amerikanskim-orujiem-po-rf.html

Ракурс

Держсекретар США Блінкен після поїздки до Києва став прихильником зняття заборони на удари американською зброєю по росії.

.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Під керівництвом Держдепартаменту зараз в адміністрації ведуться енергійні дебати з приводу послаблення заборони, що дозволяє українцям завдавати ударів по ракетних та артилерійських стартових майданчиках прямо за кордоном з росією, — йдеться у статті.

Але ця пропозиція «все ще перебуває на стадії формування, і неясно, скільки його колег із найближчого оточення Байдена її підтримали».

За словами урядовців, проект ще не був офіційно висунутий президентом США.

Позиція Блінкена змінилася, тому що росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних результатів, — пише видання з посиланням на учасників обговорень.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні відкинули можливість ударів по рф американською зброєю. Але група конгресменів на чолі зі спікером Майком Джонсоном напередодні теж закликала Ллойда Остіра дозволити використовувати західне озброєння для ударів по рф.

Республіканець Майкл Маккол намагався переконати адміністрацію Байдена дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах усередині росії за допомогою ATACMS.

Вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали, оскільки країна не може себе захищати та відповідати на удари, — стверджує голова комітету із закордонних справ.

Блінкен у відповідь повторив сказану в Києві тезу про те, що Україна має вирішувати сама.

Але Пентагон про те, що «має вирішувати сама», фактично спростовує.

А речник Пентагона Пет Райдер заявив, що заборона на використання американської зброї по російській території, дійсно, існує.