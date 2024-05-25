Российские диверсанты меняют тактику, чтобы проникнуть вглубь Украины. Фото:

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Диверсійні групи росії змінюють тактику, щоб проникнути вглиб території України.

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Російські ДРГ стали значно активнішими останнім часом. Ворог для проникнення до України застосовує не лише нову тактику, але й змінює маршрути. Диверсантам у цьому сприяє рельєф місцевості. Про це речник Оперативно-тактичного угрупування військ «Сіверськ» Вадим Мисник 25 травня заявив в ефірі телемарафону.

Вони міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і наш рельєф дозволяє працювати диверсійникам, але наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти, — розповів він.

Мисник запевнив, що українські військові роблять все, щоб не дати російським ДРГ прорватися усередину України.

Нагадаємо, днями в Державній прикордонній службі повідомляли, що росіяни активізували свої диверсійно-розвідувальні групи в Сумській області. Ворожі ДРГ заходять на територію регіонів кілька разів на тиждень, щоб вивідати місце розташування Сил оборони.

Головне управління розвідки Міноборони України очікує, що росіяни після активних дій на Харківщині почнуть наступ на Суми.