Разнорабочий обходил общину - СБУ задержала агента рф, фиксировавшего позиции ВСУ возле Красногоровки

https://racurs.ua/n195716-raznorabochiy-obhodil-obschinu-sbu-zaderjala-agenta-rf-fiksirovavshego-pozicii-vsu-vozle.html

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Служба безпеки України СБУ затримала агента російського гру, який готував захоплення Красногорівки на Донеччині.

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Щоб виявити пункти базування Сил оборони, російська спецслужба залучила свого агента — місцевого різноробочого. Під виглядом виконання підсобних робіт, він обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників.

За даними слідства, фігурант перебував на прямому зв’язку з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як ГРУ). Його особу вже ідентифіковано.

Встановлено, що воєнна розвідка рф дистанційно завербувала чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих. Йому загрожує довічне ув’язнення.