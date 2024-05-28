Умер журналист, редактор и бывший пресс-секретарь президента Мартыненко

https://racurs.ua/n195763-umer-jurnalist-redaktor-i-byvshiy-press-sekretar-kuchmy-aleksandr-martynenko.html

Ракурс

Помер засновник і керівник інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» та колишній очільник прес-служби президента України Олександр Мартиненко.

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Про це повідомили на сайті агентства. Мартиненка не стало 28 травня, він помер у Києві.

Мартиненку було 63 роки.

Мартиненко працював головним редактором агентства «Харків-новини» (1992), президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998), заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України.

У 1998−2001 роках Мартиненко був прессекретарем президента України Леоніда Кучми, від 2003 він генеральний директор «Інтерфакс-Україна».

Секретар Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001—2002). Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).