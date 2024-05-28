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Умер журналист, редактор и бывший пресс-секретарь президента Мартыненко

Умер журналист, редактор и бывший пресс-секретарь Кучмы Александр Мартыненко

28 мая 2024, 16:10
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Помер засновник і керівник інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна» та колишній очільник прес-служби президента України Олександр Мартиненко.


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Про це повідомили на сайті агентства. Мартиненка не стало 28 травня, він помер у Києві.

Мартиненку було 63 роки.

Мартиненко працював головним редактором агентства «Харків-новини» (1992), президентом агентства «Інтерфакс-Україна» (1992—1998), заступником глави (1991) та консультантом (2001) Адміністрації президента України.

У 1998−2001 роках Мартиненко був прессекретарем президента України Леоніда Кучми, від 2003 він генеральний директор «Інтерфакс-Україна».

Секретар Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001—2002). Член Нацради з питань телебачення і радіомовлення (2002—2003).

Источник: Ракурс


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