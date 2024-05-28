Польша направляет на границу с беларусью дополнительные силы после ранения пограничника

https://racurs.ua/n195765-polsha-napravlyaet-na-granicu-s-belarusu-dopolnitelnye-sily-posle-raneniya-pogranichnika-video.html

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Польща направляє на кордон із білоруссю додаткові сили.

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Про це заявив прем'єр Дональд Туск, який завтра також вирушить на польсько-білоруський кордон.

Я буду там завтра вранці, — написав він на платформі X. — Солдати захищають наш кордон, ризикуючи своїм життям.

На польсько-білоруському кордоні зростає напруга. Сьогодні іноземець поранив ножем солдата Війська польського. Нападник — один з мігрантів, який намагався нелегально потрапити до Польщі з білорусі. Напад стався поблизу села Дубичі Церковні.

Останнім часом там часто відбуваються спроби незаконного перетину кордону.

За словами прикордонників, у вівторок о 4.30 ранку група з близько 50 осіб хотіла перетнути кордон. Мігранти кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Один з них вдарив ножем польського солдата. Військова швидка допомога доставила солдата до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На іншій ділянці постраждали також прикордонники. Одному з них іноземці кинули в голову пляшку, іншого поранили ножем, який був прикріплений до палиці.

Коли пораненому військовому надавали першу медичну допомогу, іноземці жбурляли гілки та каміння у бік поляків.