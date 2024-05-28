На выходе из СИЗО Госбюро расследований повторно задержало эксначальника Одесского областного ТЦК

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Ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова затримали повторно після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

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Про це 28 травня повідомили у Державному бюро розслідувань.

Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон, — йдеться у повідомленні.

Борисова затримали 28 травня у Києва. Він отримав нову підозру в організації легалізації незаконно отриманих доходів.

Спочатку одеському воєнкому призначили запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави

150 млн грн. Але поступово суди зменшили суму застави до 12 млн грн.