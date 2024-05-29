Дональд Трамп обещал «бомбить Москву». Фото:

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Дональд Трамп заявив, що бомбив би Москву, якби росія напала на Україну і він був президентом.

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У травні цього року кандидат у президенти США Трамп провів приватний захід із деякими з найбільших спонсорів своєї передвиборчої компанії. Він припустив, якби він був президентом США, то «бомбив би Москву та Пекін, якби рф вторглася в Україну або Китай напав на Тайвань». Такі слова здивували деяких донорів його передвиборчої кампанії. Про це повідомила газета The Washington Post.

У матеріалі йдеться, що загалом під час заходів перед виборами й на мітингах Трамп говорить в основному про зовнішню політику, інфляцію та імміграцію.

Також зазначається, що зараз екс-президент активно намагається залучити гроші на свою передвиборчу кампанію. На зустрічах із бізнесменами він просить про мільйонні внески, дивуючи цим навіть власних радників. Одному з донорів Трамп заявив, що очікується на внесок у сумі від 25 млн дол. до 50 млн дол., інакше він буде «не дуже задоволений».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що у разі обрання президентом закінчить війну в Україні за 24 години. Він наголошував, що Україні при цьому доведеться відмовитися від усіх чи частини окупованих територій.

Джерело: The Washington Post