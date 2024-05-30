Пентагон открывает новый завод в Техасе

https://racurs.ua/n195811-snaryady-dlya-ukrainy-pentagon-otkryvaet-novyy-zavod-v-tehase.html

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Пентагон відкриває завод із виробництва боєприпасів для постачання в Україну. Підприємство працюватиме у Техасі.

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NYT пише, що незабаром він вироблятиме близько 30 тис. 155-міліметрових снарядів щомісяця. Пентагон минулого року поставив завдання виробляти 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року, щоб забезпечити українські артилерійські бригади.

Підприємство зараз будує турецька компанія, а до кінця наступного року воно зможе виробляти приблизно 30 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Виробництво майже повністю роботизоване: уже зараз робітники збирають і налаштовують роботів для формування металу під снаряди чи фарбування. У підсумку виробництво 155-міліметрових снарядів у США має досягти загального рівня у сто тисяч на місяць ― удесятеро більше, ніж до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Видання описує процес виробництва снаряда: спершу з бруска металу «вичавлюють» корпус, тоді в нього засипають 10 кілограмів вибухової суміші, потім герметизують, фарбують і маркують. Один такий снаряд здатен убити людей в радіусі 45 метрів і поранити в радіусі 130. Ця зброя стала однією з головних у цій війні, пише видання.

От тільки навіть попри будівництво нових заводів ― а Пентагон не робив цього після завершення Холодної війни, США навряд чи наростять виробництво снарядів достатньо, стверджує військовий експерт Майкл Кофман.

Навіть за найкращого сценарію ці нові снаряди можуть надійти Україні запізно, і під кінець 2025-го США та ЄС разом зможуть виробляти менше снарядів, ніж на той момент росія, ― каже він.

І додає, що вже зараз росія виробляє понад два мільйони снарядів на рік. На щастя для нас, використовуючи їх доволі недбало.

За оцінками НАТО в березні, росія виробляє майже втричі більше артилерійських снарядів, ніж Сполучені Штати та інші країни Заходу можуть постачати Україні.

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України «найближчими днями». Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на неформальній зустрічі союзників України в Празі, передає «Європейська правда».

Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, й ці зусилля «незабаром покращать обороноздатність України».