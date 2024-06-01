Польские военные заявили, что пережили «долгую и напряженную ночь». Фото:

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Польща 1 червня піднімала в небо авіацію через російську ракетну атаку по Україні.

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Минулої ночі поляки та союзники активізували авіацію, що могло призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Про це Оперативне командування Польщі повідомило у соціальній мережі X.

Це була довга, напружена ніч для всієї системи ППО Польщі, — зізналися польські військові.

Також в командуванні зазначили, що винищувачі Польщі та союзників повернулися у пункти базування, бо рівень загрози ракетних ударів знизився. Всі військові повернулися до штатних операцій.

У повідомленні йдеться, що польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.

Нагадаємо, вночі 1 червня росіяни завдали масованого удару з повітря по Україні. Під час цієї атаки росіяни застосували 53 ракети різних типів та 47 «Шахедів». Під час протиповітряного бою українські захисники знищили 81 повітряну ціль.