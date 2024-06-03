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Сытник больше не работает в НАПК
Сытник больше не работает в НАПКhttps://racurs.ua/n195950-sytnik-bolshe-ne-rabotaet-v-napk.htmlРакурс
Заступника голови Національного агентства із запобігань корупції Артема Ситника звільнили з посади, яку він обіймав з травня 2022 року.
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У НАЗК Ситник відповідав за координацію взаємодії з правоохоронними органами, проведення спецперевірок і моніторингу способу життя, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо.
Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України, — йдеться у повідомленні.
Зокрема під час перебування на посаді до компетенції Ситника входили:
координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
З 16 квітня 2015 року Ситник був директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), звідки у травні 2022-го пішов у зв’язку із терміном закінчення повноважень.
12 травня 2022 року очільник НАЗК Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.
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