Сытник больше не работает в НАПК

https://racurs.ua/n195950-sytnik-bolshe-ne-rabotaet-v-napk.html

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Заступника голови Національного агентства із запобігань корупції Артема Ситника звільнили з посади, яку він обіймав з травня 2022 року.

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У НАЗК Ситник відповідав за координацію взаємодії з правоохоронними органами, проведення спецперевірок і моніторингу способу життя, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України, — йдеться у повідомленні.

Зокрема під час перебування на посаді до компетенції Ситника входили:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

З 16 квітня 2015 року Ситник був директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), звідки у травні 2022-го пішов у зв’язку із терміном закінчення повноважень.

12 травня 2022 року очільник НАЗК Олександр Новіков призначив Ситника своїм заступником.