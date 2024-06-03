Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине помощи в размере 5,5 млрд долларов

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Верхня палата парламенту Швейцарії відхилила виділення Україні допомоги у розмірі 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд. дол.).

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Закон, за який голосував парламент, передбачав також виділення 10 млрд франків для збройних сил Швейцарії. Депутати відхилили його на підставі того, що він порушує правило «боргового гальма», пише Reuters.

Так зване боргове гальмо — це законодавче обмеження видатків, яке запровадили у 2003 році. Це обмеження має на меті зобов’язати федеральний уряд збалансувати доходи і видатки протягом економічного циклу.

Раніше Федеральна рада та парламент Швейцарії погодили повільне зростання витрат на армію через фінансові проблеми.

Утім, останніми тижнями багато хто очікував поразки цього плану, особливо проти цього були законодавці правого штибу.

Законодавці стверджували, що пакет порушує так зване положення про «боргове гальмо» у Швейцарії, і відхилили його за два тижні до того, як швейцарський уряд має провести саміт високого рівня, спрямований на допомогу у встановленні миру в Україні.

Пакет, який у квітні підтримав окремий парламентський комітет, був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та «мир у Європі» через війну, яку росія веде проти України.

На Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона зробила більше, щоб допомогти Україні, навіть коли праві націоналістичні законодавці наполягають на тому, щоб країна залишалася суворо нейтральною.

Допомога Україні була спрямована на підтримку реконструкції та ремонту побутової інфраструктури в країні.