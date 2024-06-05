Киевская энергетическая аномалия – эксперт объяснил, почему столица больше всего страдает от отключений света

https://racurs.ua/n196011-kievskaya-energeticheskaya-anomaliya-ekspert-obyasnil-pochemu-stolica-bolshe-vsego-stradaet.html

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У середньому в столиці у два-три рази довше тривають відключення, ніж по Україні. З 24 червня методика відключень світла має змінитися, а нерівномірність вимкнень врегулюється.

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Про це розповів в ефірі КИЇВ24 директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

У Києві в середньому у два-три рази більше тривалість відключень, ніж по Україні. Та методика, яка затверджена наказом Міненерго, не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві. Вона працює на всю країну, але відбирає ліміти у киян. І коли в багатьох регіонах відключення по 2−3 години, в Києві може бути 8−10 годин. Це ненормальна ситуація.

За прогнозом Омельченка, ситуація у Києві має покращитись наприкінці червня, коли запрацює постанова уряду про зміну лімітів для населення.

Я ініціював перед нашими урядовцями зміну методики. Нещодавно вийшла постанова уряду, яка передбачає врегулювання нерівномірності. З 24 червня ця постанова почне діяти. Має бути досягнута справедливість, бо дискримінація киян дуже неправильна.

У вівторок, 4 червня, без світла по 16 годин були деякі райони Києва. Під загрозою відключення опинились й об'єкти критичної інфраструктури. Надскладну ситуацію зі світлом у столиці експерти вже охрестили як «Київську енергетичну аномалію».

5 червня, в Україні прогнозують дефіцит в енергосистемі протягом всієї доби. Ліміти на електроенергію будуть діяти з 00.00 до 24.00.

В Україні практично зруйнована теплова генерація. Планові погодинні відключення стануть довшими вже з наступного тижня.