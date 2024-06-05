Бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган сливал секретную информацию российскому ГРУ

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Колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган зливав секретну інформацію російському ГРУ.

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Горган регулярно доповідав російським спецслужбам про внутрішню політичну ситуацію в Молдові, а також передавав дані про візити представників Міноборони України, які закуповували військову техніку і снаряди для ЗСУ.

Про це йдеться у розслідуванні видання The Insider, якому вдалося отримати доступ до листування в телеграмі Ігоря Горгана з його куратором із російської розвідки Олексієм Макаровим.

З Макаровим ексначальник молдовського Генштабу почав особливо активно контактувати у квітні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабної війни. Судячи з їхнього листування, ГРУ особливо цікавило, яке озброєння Київ закуповує в сусідніх країнах, зокрема в Молдові.

Горган розповідав Макарову про те, якими маршрутами рухається пальне до України, яку техніку Київ намагається викупити у Молдови, а також закликав перекрити кордон з Румунією, бо звідти надходить надто багато військових вантажів.

Окрім того, Горган постійно «бомбив» Макарова повідомленнями про те, що в Молдові все готове до вторгнення російських військ.

Нам терміново потрібне очищення країни від усякої фашистської мерзоти!!! Багато хто готовий. Передайте… Час настав. Я всю ситуацію в армії тримаю на контролі… Тут, на радість, немає «Азова» та інших нацформувань, а з політиками розберемося швидко, — писав Горган.

Горган працював у Генштабі до кінця 2021 року. У 2023 році він влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі. Зараз Горган займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.