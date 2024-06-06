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В россии хотят создать официальную Новороссию
В россии хотят создать официальную Новороссиюhttps://racurs.ua/n196057-v-rossii-hotyat-sozdat-oficialnuu-novorossiu.htmlРакурс
Росіяни хочуть створити новий «федеральний округ Новоросія».
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Про це 6 червня заявив воєнний злочинець і гауляйтер окупованого Запоріжжя Євген Балицький.
На окупованих частинах чотирьох областей півдня та сходу України, а також в анексованому Криму російські загарбники можуть створити «федеральний округ» та назвати його «Новоросія».
Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым, — заявив голова окупаційної «адміністрації» Запорізької області та зрадник України Балицький.
Він стверджує, що це питання зараз «опрацьовується на федеральному рівні».
У 2014 році, після окупації росією Криму, російська влада створила Кримський федеральний округ, але в липні 2016 року його скасували, включивши окупований півострів до складу Південного федерального округу.
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