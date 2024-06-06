Во Вроцлаве осудили семерых поляков по делу о гибели 25-летнего украинца в вытрезвителе

https://racurs.ua/n196058-vo-vroclave-osudili-semeryh-polyakov-po-delu-o-gibeli-25-letnego-ukrainca-v-vytrezvitele.html

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Семеро осіб, у тому числі експоліцейські та лікарка, звинувачені після смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка у вроцлавському витверезнику, були засуджені до тюремного ув’язнення терміном від 1,5 до 5 років.

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Як пише УП, суд визнав підсудних винними у вбивстві з необережності. Засуджені також повинні виплатити батькам і нареченій загиблого по 50 тис. євро.

Батько Дмитра Никифоренка після оголошення вироку заявив, що його сина вбили, а підсудні мають бути засуджені за вбивство.

Трагедія сталася 30 липня 2021 року. Після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у витверезнику помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.

Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано.