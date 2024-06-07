Еврокомиссия предложит уже в июне начать переговоры о вступлении Украины в ЕС — Financial Times

https://racurs.ua/n196074-evrokomissiya-predlojit-uje-v-iune-nachat-peregovory-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-financial-times.html

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Єврокомісія запропонує вже в червні розпочати переговори про вступ України до ЄС.

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Financial Times пише, що ЄК має намір висловитися за те, щоб вже розпочати переговори про вступ України, а також Молдови, в ЄС. Про це уранці 7 червня пише газета FT, посилаючись на анонімні джерела.

За відомостями співрозмовників FT, Єврокомісія хоче поквапитися, щоб встигнути до переходу головування в ЄС щодо ротації до Угорщини, керівництво якої намагається саботувати допомогу Україні.

Єврокомісія оголосить у п’ятницю, що Україна вже відповідає невиконаним критеріям в части антикорупційних заходів, обмежень на політичне лобі, правил декларування майна чиновників та захисту мов національних меншин, — прогнозує Financial Times.

Комісія хоче скоріше, вже цього місяця, розпочати формальні переговори з Києвом і Кишиневом, щоб подати обом країнам позитивний сигнал щодо їхніх сподівань на вступ до ЄС.

Україна подала офіційну заявку на вступ до ЄС відразу після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році, і вже на початку літа вона, а заодно і Молдова отримали від ЄС офіційний статус країн-кандидатів на прийняття в союз.

Початок переговорів про вступ сам по собі не означає ні швидкого прийому в ЄС, ні навіть взагалі гарантованого прийому. Хід і тривалість переговорів залежать як від ходу реформ у країні-кандидатці, так і від політичної волі країн Євросоюзу.