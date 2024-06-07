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Ракурс
США готовит новую партию оружия Украине на четверть миллиарда долларов, им можно бить по рф

США готовит новую партию оружия Украине на четверть миллиарда долларов, им можно бить по рф

7 июн 2024, 08:41
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США нададуть Україні чергову партію військової допомоги на 225 мільйонів доларів.


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Про це повідомляє в п’ятницю, 7 червня, американська агенція Associated Press із посиланням на джерела.

Вона включатиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), ракети для системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, артилерійські снаряди, 155-мм гаубиці, мінометні системи, бронемашини, причепи, патрульні катери.

Новий пакет допомоги надається з існуючих американських запасів для швидкої відправки на фронт.

Як зазначає агенція, Україна може використовувати цю зброю для завдання ударів через кордон з росією, проте це не змінює політику США щодо заборони Збройним силам України використовувати надані їм американські далекобійні ракети для ударів всередині росії.

Источник: Ракурс


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