США готовит новую партию оружия Украине на четверть миллиарда долларов, им можно бить по рф

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США нададуть Україні чергову партію військової допомоги на 225 мільйонів доларів.

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Про це повідомляє в п’ятницю, 7 червня, американська агенція Associated Press із посиланням на джерела.

Вона включатиме боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), ракети для системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, артилерійські снаряди, 155-мм гаубиці, мінометні системи, бронемашини, причепи, патрульні катери.

Новий пакет допомоги надається з існуючих американських запасів для швидкої відправки на фронт.

Як зазначає агенція, Україна може використовувати цю зброю для завдання ударів через кордон з росією, проте це не змінює політику США щодо заборони Збройним силам України використовувати надані їм американські далекобійні ракети для ударів всередині росії.