Зеленский и Макрон подписали соглашения о финансировании критической инфраструктуры

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, скриншот видео

https://racurs.ua/n196104-zelenskiy-i-makron-podpisali-soglasheniya-o-finansirovanii-kriticheskoy-infrastruktury.html

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Президент Франції Емманюель Макрон та його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі в Парижі сьогодні, 7 червня, підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури.

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Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на заяву Макрона, зроблену під час спільної прес-конференції обох глав держав.

За словами Макрона, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та «вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати» цей процес.

Підписана угода про фонд 200 млн євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови, — зазначив Макрон. — Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам.

Крім того, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проектів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

Джерело: «Європейська правда»