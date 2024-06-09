До 90% украинских пленных в рф страдают от пыток. Фото:

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Майже всі українські полонені в росії страждають від різного роду катувань.

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До 90% осіб, які перебували в російському полоні, пережили різного роду катування, нелюдське ставлення, фізичного, зокрема сексуальне, і ментальне насильства. Такі дані визначено згідно свідчень звільнених військовополонених, озвучених в неофіційних розмовах. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє «Громадське».

Перший так званий скринінг — неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, — свідчить, що до 90% наших людей страждають від різного роду катувань, нелюдського ставлення, фізичного, зокрема сексуального, і ментального насильства, — зазначив він.

За словами Костіна, російська система стосується тих, хто опиняється в руках країни-агресора. Москва створила систему катувань та нелюдського поводження стосовно тих, хто опиняється в руках росіян. Ця система дія, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на російських територіях.

Нагадаємо, 31 травня з російського полону повернули 75 українців — рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ й цивільних. Державна прикордонна служба на фото показала одного з полонених, який дуже сильно схуд у полоні росіян.

Джерело: «Громадське»